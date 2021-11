Parlamento aprova novas regras para o teletrabalho. Saiba quais

PS e BE votaram a favor, PSD absteve-se e PCP, PEV, IL, CDS e Chega votaram contra.

Foi aprovado esta sexta-feira o novo regime de teletrabalho, com os votos a favor do PS e do BE, abstenção do PSD e votos contra do PCP e PEV, Iniciativa Liberal, CDS e Chega.Em causa, está uma amálgama de várias propostas de regulação do teletrabalho, apresentada pela Comissão de Trabalho e Segurança Social. No novo regime está previsto, por exemplo, o alargamento do regime de teletrabalho passa a poder ser pedido por pais com filhos até oito anos, que sejam pagas as despesas relativas ao trabalho a partir de casa (como Internet, por exemplo) e a proibição da entidade empregadora contactar os trabalhadores quando estes estão no seu período de descanso.(Em atualização)