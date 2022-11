Saiba que números "vestem" os jogadores da Seleção no Mundial do Qatar

FIFA divulgou numeração final de todas as equipas que vão estar no Qatar.

João Félix 'herda' o 11 de Bruno Fernandes que por sinal fica com o 8 que era de João Moutinho. Já Dalot vai vestir a 2, deixando cair o zero do 20 que envergou no Europeu, passando-o a João Cancelo. Estas e outras mudanças na numeração das camisolas dos jogadores da Seleção Nacional foram divulgadas esta terça-feira pela FIFA que divulgou os números de todas as equipas que vão estar no Mundial'2022 que arranca no Qatar no próximo domingo, dia 20.1. Rui Patrício2. Diogo Dalot3. Pepe4. Rúben Dias5. Raphael Guerreiro6. João Palhinha7. Cristiano Ronaldo8. Bruno Fernandes9. André Silva10. Bernardo Silva11. João Félix12. José Sá13. Danilo14. William Carvalho15. Raphael Leão16. Vitinha17. João Mário18. Rúben Neves19. Nuno Mendes20. João Cancelo21. Ricardo Horta22. Diogo Costa23. Matheus Nunes24. António Silva25. Otávio26. Gonçalo Ramos