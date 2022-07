Saída de Francisco Conceição para o Ajax abala SAD do FC Porto

Administrador financeiro Fernando Gomes voltou a estar no epicentro das críticas de vários quadros portistas.

A saída de Francisco Conceição para o Ajax foi um terramoto que abalou a SAD do FC Porto. Osabe que o administrador financeiro Fernando Gomes voltou a estar no epicentro das críticas de vários quadros portistas.Francisco decidiu mudar-se para os Países Baixos porque estava cansado de se sentir prejudicado por ser apenas visto como o filho do treinador, Sérgio Conceição.Leia todos os detalhes no Correio da Manhã