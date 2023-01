Salário mais alto e casa para atrair médicos ao Interior

O Governo vai lançar já no próximo ano um programa de formação para atrair jovens médicos aos hospitais de zonas menos povoadas. Chama-se ‘Mais Médicos’ e irá aplicar-se a sete unidades hospitalares localizadas em Bragança, Guarda, Covilhã, Castelo Branco, Portalegre, Santiago do Cacém e Beja.Saiba mais no site do Correio do Manhã