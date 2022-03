Salário mínimo na Madeira vai subir para 723 euros

Aumento é de 18 euros em comparação com o salário mínimo nacional (705 euros).

O aumento do salário mínimo na Madeira para 723 euros mensais foi esta quinta-feira aprovado em votação final global no plenário da Assembleia Legislativa Regional, no Funchal.

Aquele valor, que representa um acréscimo de 41 euros em relação à retribuição mínima determinada em 2021 na região, foi aprovado com os votos favoráveis de PSD, CDS-PP, PS e JPP, e contra do deputado único do PCP.

Os 723 euros esta quinta-feira aprovados representam mais 18 euros em comparação com o salário mínimo nacional (705 euros).



A medida tem efeitos retroativos a 1 de janeiro.



O decreto legislativo regional vai agora seguir para publicação no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira (JORAM).