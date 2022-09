Salários da Função Pública perdem 14% de poder de compra desde a Troika

Com uma inflação de 7,4% este ano e aumentos de 2% em 2023, os salários reais voltam a sofrer uma baixa.

O conjunto dos trabalhadores do Estado registou, desde a entrada da troika em Portugal, uma perda no poder de compra na ordem dos 8,9%, que poderá agravar-se até 14%, se no próximo ano a subida das remunerações se ficar pelo valor anunciado pelo primeiro-ministro (2%).