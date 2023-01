Salários 'trocados' na Justiça: Funcionários ganham mais que chefias

A Provedoria de Justiça arrasa a revisão do sistema remuneratório dos conservadores e oficiais dos registos. Para a equipa de Maria Lúcia Amaral, o regime de transição aprovado pelo Governo, em 2019, criou "distorções substanciais" nos salários, ao ponto de haver subordinados que ganham mais do que as chefias. A causa destas distorções é a participação nas receitas emolumentares das conservatórias: serviços com receitas mais altas, como em Lisboa e no Porto, davam participações de valor mais elevado, o que criou discrepâncias apreciáveis nos salários.Saiba mais no Correio da Manhã