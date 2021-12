Saldos proibidos entre 25 de dezembro e 9 de janeiro

Prazo para devoluções e trocas também foi alargado.

Os saldos pós Natal estão proibidos entre os dias 25 de dezembro e 9 de janeiro.A medida consta no comunicado do Governo divulgado após a reunião do Conselho de Ministro extraordinária desta terça-feira.O prazo para devoluções e trocas também foi alargado. De acordo com o documento, "o prazo para o exercício de direitos atribuídos ao consumidor que termine entre os dias 26 de dezembro e 9 de janeiro, ou nos 10 dias posteriores àquele período, é prorrogado até 31 de janeiro de 2022".