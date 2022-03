“Salvou-me ter ficado sentado”: Manuel Gonçalves ficou ferido na explosão em prédio na Amadora e revela destruição

"Sentei-me no sofá com o computador ao colo. De repente ouço um assobio forte, e boom!!”. Manuel Gonçalves, de 60 anos, recordou esta sexta-feira aoo momento em que perdeu tudo, na explosão de gás que quarta-feira arrasou o prédio em que residia, na Amadora. “Sobrou-me o telemóvel, e dois cartões bancários. Até a roupa é emprestada”, disse.Conheça mais detalhes da história no Correio da Manhã