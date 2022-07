Sara Santos volta a percorrer praias de Norte a Sul do País

A época balnear já arrancou e verão que é verão já não dispensa a presença – sempre enérgica e sorridente – de Sara Santos, que este ano volta a protagonizar a rubrica ‘Repórter Boa Onda’, no ‘Manhã CM’, da. Ao, a apresentadora garante que “este ano, vai ser ainda mais animado, porque depois do susto da pandemia as praias vão voltar a estar cheias – um fator absolutamente fundamental para o sucesso do programa”.“Estou muito entusiasmada e cada temporada é como se começasse de novo”, diz. “Com o aliciante extra de, ao longo destes anos, ter travado conhecimento com imensa gente, que vem de propósito ter connosco para nos cumprimentar.” Histórias, há muitas. Sara gosta de contar a de um casal idoso do Estoril, que costumava abordá-la na praia. “Num ano, o senhor veio sozinho. A mulher tinha morrido, mas nem por isso ele deixou de nos falar e trocar simpatias – para manter a tradição”, revela.

Com um roteiro composto por 25 praias, de norte a sul do País, neste ano a ‘Repórter Boa Onda’ tem uma novidade: “Estaremos na companhia das bicicletas da Vasp, que distribuem jornais e revistas na praia.” A aventura começa esta segunda-feira, e, pelo segundo ano consecutivo, arranca na praia de Monte Gordo, no Algarve.