Satélites Starlink de Elon Musk avistados em Portugal. Veja as imagens

'Fenómeno' nos céus trata-se de uma rede de satélites artificiais para criar rede de Internet de banda larga.

Um grupo de satélites do programa Starlink, da empresa SpaceX, de Elon Musk, passou este domingo por Portugal e foi avistado em várias localidades, nomeadamente em Foz Côa e Alter do Chão, assim como no distrito de Leiria.



Ao CM chegaram vários relatos, assim como vídeos e fotos, de moradores assustados com o fenómeno, que se manifestou através da habitual fila de pequenas luzes brancas no céu. Na realidade, não de tratam de OVNIs (Objetos Voadores Não Identificados), mas sim de uma rede artificial de satélites, constituída por vários grupos, que orbitam todo o globo terrestre.





O programa Starlink visa colocar em órbita um grande número de satélites artificiais para criar uma rede internet de banda larga, capaz de alcançar eficazmente áreas remotas ou rurais.

A SpaceX explica que, enquanto a maioria dos serviços de internet via satélite provém de satélites em órbita a cerca de 35.000 quilómetros da terra, o 'enxame' Starlink está muito mais próximo, a cerca de 550 quilómetros, o que lhe permite reduzir o tempo de viagem de dados entre o utilizador e o satélite, e detsa forma tornar a Internet mais rápida.



Ainda recentemente, Elon Musk deu a entender que iria ativar um 'enxame' de satélites Starlink para permitir o acesso à Internet no Irão.