Saúde mental, habitação e propinas: O discurso de Pedro Nuno Santos na apresentação do programa eleitoral do PS

Socialistas querem "alargar o parque público de habitação para a classe média" e definem o desenvolvimento da economia como "a maior prioridade".

Pedro Nuno Santos definiu o desenvolvimento da economia como "a maior prioridade" do PS, durante um discurso proferido na apresentação do programa para as eleições legislativas de 10 de março."Nós queremos que Portugal cresça muito mais do que cresceu", afirmou o secretário-geral. "É possível ter Portugal no topo, com o PS. (...) Já começámos a mostrar que é possível estar no topo. O salário mínimo teve um aumento sem precedentes. O salário médio não estagnou, como dizem", salientou. Para tal, a economia "tem de se diversificar", privilegiando "quem reinveste lucros" e exportando "com valor acrescentado".Em contraponto, "a direita não tem uma visão para a economia", sublinhou. "Não queremos um país dividido. Esse é o projeto da direita inteira, com diferentes tonalidades. Nós temos uma visão comunitária. Um problema de uns é um problema de todos", defendeu.Na saúde, Pedro Nuno Santos atacou novamente a direita, nomeadamente a Aliança Democrática (AD), por colocar o SNS "em risco" com o programa para o setor. "A AD quer esconder as intenções, mas na saúde não consegue", atirou. O socialista acusou a coligação de querer desviar recursos para o setor privado. "A ideia do colapso do SNS tem o propósito de justificar o que eles querem fazer", argumentou.Quanto ao problema da habitação, Pedro Nuno Santos propõe uma "resposta a sério", através do alargamento do "parque público para a classe média". O PS "começou com benefícios fiscais", a forma como "a direita aborda o problema", mas passou para o "maior plano de investimento público" em habitação. "Ouço a AD falar de casas. No tempo deles foram zero. A dificuldade deste plano é que ele demora", explicou. De entre as medidas do programa do PS, Pedro Nuno Santos destacou a garantia pública ao financiamento bancário na compra de casa própria para pessoas até aos 40 anos.Na educação, o PS defende "a recuperação integral do tempo de serviço dos professores" e a melhoria dos "escalões de entrada na carreira docente". Para os estudantes do ensino superior, a meta é manter "o esforço de reduzir as propinas" até atingir a gratuidade e a universalidade. Outra prioridade passa pelo investimento "na saúde mental dos jovens", nomeadamente "nas universidades".Com Pedro Nuno Santos, o PS compromete-se também com a transição energética. "Não podemos correr o risco de ter a governar Portugal quem não reconheça a emergência climática", vincou.Alexandra Leitão, coordenadora do plano de ação do PS, vincou a necessidade de promover uma maior sofisticação da economia e de aumentar a resiliência do SNS, "reformado e não descapitalizado nem privatizado".O socialista António Arnaut vê nos programas de outros partidos uma ameaça ao atual modelo do sistema público de saúde. "O nosso é constitucionalmente consagrado", apontou.O ministro das Finanças, Fernando Medina, destacou o sucesso da política de "recuperação de rendimentos" e o "aumento consistente" das pensões e dos apoios sociais. "Não prometemos aquilo que não podíamos fazer, mas cumprimos aquilo que prometemos", notou.O governante salientou o atual "equilíbrio no mercado de trabalho", consubstanciado pelo aumento dos salários acima do salário mínimo e pela maior capacidade de atração de investimento direto estrangeiro. "A realidade dos números desmente a direita. (...) Os resultados no emprego são uma vitória", frisou.Sobre o programa eleitoral, Fernando Medina saudou a "previsibilidade" assegurada aos portugueses pelas propostas socialistas.