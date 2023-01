Schmidt acredita que Benfica vai ser campeão apesar dos recentes deslizes

Técnico desvaloriza cinco pontos perdidos nos últimos três jogos.

Roger Schmidt não está preocupado com os recentes deslizes do Benfica para o campeonato e mantém intacta a confiança na conquista do título, apurou oAté à 13.ª jornada, quando a Liga foi suspensa devido ao Mundial no Qatar, o Benfica registou apenas um empate em 13 jornadas, vencendo os restantes 12 jogos. Ocupava, então, o 1.º lugar com mais oito pontos do que o 2.º classificado, que era o FC Porto. Desde que o campeonato retomou, as águias viram a vantagem na liderança baixar para metade: são agora quatro pontos à maior para o Sp. Braga, que entretanto passou os portistas na 2.ª posição.Saiba mais no site do Correio da Manhã