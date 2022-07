Schmidt quer mais quatro jogadores para reforçar Benfica

Treinador alemão manifestou junto da SAD o seu desejo e ouviu como resposta que todos os esforços irão ser feitos.

Roger Schmidt quer mais quatro jogadores para reforço do plantel do Benfica com vista à nova época. Segundo apurou o, o treinador alemão manifestou junto da SAD o seu desejo e ouviu como resposta que todos os esforços irão ser feitos, pela administração do futebol do clube, no sentido de satisfazer as suas pretensões.