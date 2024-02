"Se houver uma maioria à direita, faremos parte da oposição": Rui Tavares sobre o cenário pós-eleitoral

Deputado acredita que muitos eleitores indecisos acabarão por votar na esquerda por ser a opção que "fornece mais estabilidade ao País".

O porta-voz do Livre, Rui Tavares, disse esta terça-feira em entrevista exclusiva àque se houver uma maioria de direita, o partido fará parte da oposição."Se houver uma maioria à esquerda, somos parte da solução, mas se houver maioria à direita, aí seremos parte da oposição", disse.O deputado acredita que muitos eleitores indecisos acabarão por votar na esquerda por ser a opção que "fornece mais estabilidade ao País". Destaca ainda que é preciso ter cuidado com todos "os truques" e o "populismo" característicos do Chega e pede clareza à Aliança Democrática- coligação PSD, CDS-PP e PPM- nas medidas apresentadas.Rui Tavares é o segundo convidado das entrevistas aos líderes partidários na