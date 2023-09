"Se pagarmos, será por 100% do passe": António Salvador comenta caso Ricardo Horta

Presidente do Sp. Braga explica as razões que levaram os arsenalistas a não pagar ao Málaga.

António Salvador comentou, esta sexta-feira, o caso Ricardo Horta, no qual o Sp. Braga foi condenado pela FIFA a pagar 12 milhões de euros ao Málaga. Segundo o presidente dos arsenalistas, que foi orador no Thinking Football Summit, se esse pagamento for para a frente, a SAD ficará na posse dos 100% do passe do jogador."Se pagar 12 M€, vai pagar 100% do passe. Davam 20, ficava a ganhar bastante", atirou o líder dos guerreiros, explicando, ainda assim, os contornos do processo."Sp. Braga não tem que pagar multa. O Sp. Braga tinha acordo em que se houvesse proposta, tinha de vender ou pagar. Entendeu que a proposta tinha de obedecer aos termos todos do contrato. Entendemos que não devíamos pagar ao Málaga. O Málaga foi para a FIFA, vamos discutir no TAD. Se um dia tivermos de pagar, o que posso dizer é que o passe do Horta custou 12 M€", concluiu.