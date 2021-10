Sebastião Bugalho rejeita ser deputado do CDS no Parlamento

do líder da bancada parlamentar do CDS, Telmo Correia, para assumir o lugar de deputado, deixado vago por Ana Rita Bessa, que renunciou ao mandato, na passada terça-feira.Em nota enviada ao partido, o comentador explicou que decidiu "após 48 horas de reflexão". "As circunstâncias políticas (do CDS) e profissionais (minhas) não só não são as mesmas que existiam ao tempo em que me foi feito o convite, como não se aparentam conciliáveis entre si. Tendo-me remetido ao silêncio nos últimos dias, esta foi uma decisão difícil para quem, como eu, não concebe função mais digna do que a de representante do povo, mas que é aquela que, neste cenário, julgo mais acertada".

Tinha sido o próprio Telmo Correia a anunciar a substituição numa nota enviada à comunicação social. Ana Rita Bessa fará esta quinta-feira a sua última intervenção no plenário da Assembleia da República.