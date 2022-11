Secretária de Estado do Turismo acusada de “usurpação de poderes”

Em causa está um despacho da governante que ratificou a alteração verificada quanto à identidade da concessionária da sala de jogo do Bingo da Trindade, no Porto.

"Usurpação de poderes". É assim que um despacho do Tribunal Arbitral (TA) constituído para dirimir o conflito entre a empresa Pauta de Flores e o clube de futebol Salgueiros - relacionado com o fim do consórcio que explorava a concessão do Bingo da Trindade, no Porto - classifica a intervenção no processo da secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, em favor da Pauta de Flores.