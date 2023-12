Secretária de Lacerda Sales marcou consulta para as gémeas luso-brasileiras

Foi uma secretária de António Lacerda Sales, ex-secretário de Estado da Saúde, que fez o misterioso telefonema para o Hospital de Santa Maria a pedir a marcação da primeira consulta, ocorrida em 5 de dezembro de 2019, para as gémeas luso-brasileiras diagnosticadas com atrofia medular espinhal (AME). O telefonema foi feito para o Departamento de Pediatria, mas no registo interno do Hospital de Santa Maria não consta o nome da secretária do ex-governante que efetuou o telefonema. Como a consulta foi pedida à margem das regras definidas, a diretora desse departamento pediu autorização para marcar a consulta ao conselho de administração do hospital, então liderado por Daniel Ferro, que autorizou a sua marcação.