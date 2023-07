Secretário de Estado da Defesa demitido constituído arguido

Marco Capitão Ferreira é suspeito de corrupção e participação económica em negócio.

Marco Capitão Ferreira, o secretário de Estado da Defesa exonerado esta sexta-feira, foi constituído arguido por corrupção e participação económica em negócio.O Ministério da Defesa Nacional está a ser alvo de buscas da Polícia Judiciária e Ministério Público.No comunicado emitido pelo ministério, é indicado que as buscas decorrem nas suas instalações, na Direção Geral de Recursos da Defesa Nacional, "no âmbito de averiguações a atos praticados entre 2018 e 2021".A Polícia Judiciária confirmou, em comunicado, as buscas realizadas na sequência da Operação 'Tempestade Perfeita'. No decorrer da ação policial foram executados dois mandados de busca, um de busca domiciliária e outro de busca não domiciliária.A operação pretende recolher elementos que provem a relação com suspeitas de práticas criminosas no exercício de funções públicas.O Ministério Público também confirmou a realização de buscas no Ministério da Defesa Nacional "no âmbito de averiguações a atos praticados entre 2018 e 2021".

"O Ministério da Defesa Nacional reafirma a sua total colaboração com as autoridades em tudo o que lhe for solicitado", indica uma nota enviada pelo Ministério

Marcelo Rebelo de Sousa aceita demissão

O primeiro-ministro apresentou, na manhã desta sexta-feira, ao Presidente da República, o pedido de exoneração do secretário de Estado, a pedido do próprio. A proposta foi comunicada a António Costa pela ministra da Defesa Nacional Helena Carreiras.



Pelas 13h00, numa nota partilhada no site da presidência, Marcelo Rebelo de Sousa informou que aceitou o pedido de demissão de Marco Capitão Ferreira.



Secretário de Estado envolto em várias polémicas



Em junho o Correio da Manhã revelou que Marco Capitão Ferreira tinha cobrado 50 mil euros por um assessoria de quatro dias. O contrato celebrado com a Direção-Geral de Recurso da Defesa Nacional (DGRDN) tinha um prazo temporal de 60 dias, mas foi executado antes.



No domingo o Tribunal de Contas contradisse o secretário de Estado e afirmou que não tinha o processo dos contratos relativos aos helicópteros que foram objeto do contrato de prestação de serviços de assessoria.



Outra notícia do CM divulgou que o governante tinha realizado um serviço de assessoria ao ministério da Defesa, sem ter um contrato celebrado.