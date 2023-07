Secretário-geral da NATO diz que Ucrânia será convidada a aderir quando cumprir condições

Jens Stoltenberg fez o anuncio em conferência de imprensa no final do primeiro dia da Cimeira da NATO, em Vílnius, na Lituânia.

O secretário-geral da NATO anunciou esta terça-feira que o convite para a Ucrânia aderir à NATO será feito "quando houver concordância" de todos os Estados-membros e "as condições estiverem reunidas", e que nunca houve um calendário.

"Vamos convidar a Ucrânia [a aderir] quando os aliados concordarem e assim que as condições estiverem reunidas", disse Jens Stoltenberg, em conferência de imprensa no final do primeiro dia da Cimeira da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), em Vílnius, na Lituânia.

Os jornalistas questionaram várias vezes o secretário-geral da Aliança Atlântica sobre as críticas feitas pelo Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que considerou "absurdo" não haver um calendário para a adesão do país.