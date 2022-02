SEF deteve 21 pessoas com documentos falsos em 2021

O aumento no número de falsários apanhados pode, refere fonte do SEF ao CM, estar ligado à continuação do reforço da vigilância fronteiriça devido à pandemia de Covid-19, nos aeroportos e terminais de cruzeiros sob fiscalização desta força de segurança.

Todas as restantes tipologias de crime apresentadas pelo SEF registaram uma queda, à exceção das detenções por tráfico de pessoas: registaram-se as mesmas três em 2021, que as praticadas em 2020.