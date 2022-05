SEF prende traficante inglês perigoso no Aeroporto de Lisboa

Alex Male foi apanhado no sábado à noite, minutos depois de ter desembarcado de um voo vindo de Espanha.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) do Aeroporto de Lisboa prendeu um perigoso traficante de drogas inglês, de 30 anos, que consta na lista dos criminosos mais procurados em todo o Reino Unido.

Alex Male foi apanhado no sábado à noite, minutos depois de ter desembarcado de um voo vindo de Espanha. Pretendia fazer escala em Lisboa, tendo como destino final a cidade turca de Istambul.

O criminoso apresentou-se com um passaporte britânico de outra pessoa. Após a recolha dos dados do suspeito, e a consulta de bases de dados de âmbito internacional, os inspetores do SEF aperceberam-se que Alex Male era visado por um mandado de detenção internacional, emitido pela procuradoria do Reino Unido.

Além de tráfico de droga, é procurado por branqueamento de capitais e posse de arma proibida.

Irá ser presente, tudo indica nesta segunda-feira, ao tribunal da Relação de Lisboa. Enfrenta extradição para o país de origem.