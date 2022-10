Seguidores dos partidos portugueses nas redes sociais longe da realidade parlamentar

O PAN, partido com um deputado, tem 165 mil seguidores no Facebook (tantos como o PSD, com 77 deputados). O PS, com 120 deputados, tem 102 mil seguidores, e o Chega, com 12 membros no Parlamento, tem 148 mil seguidores. O CDS, sem nenhum, tem 42 mil. Os números, recolhidos em setembro, constam de um estudo realizado pelo laboratório português Obercom – Observatório da Comunicação, e foram apresentados num seminário sobre desinformação realizado em Espanha, sob a égide do projeto Iberifier.Leia a notícia completa no Correio da Manhã.