Segunda temporada de Squid Game confirmada com novas personagens e jogos mortíferos

Tornou-se a série mais vista da Netflix quando foi lançada em setembro de 2021.

A Netflix Inc. anunciou, este domingo, que a série Squid Game vai ter uma segunda temporada.



O argumentista e diretor de conteúdos Hwang Dong-hyuk revelou alguns detalhes sobre a segunda temporada num comunicado divulgado pela empresa. As

Dong-hyuk.

personagens Gi-hun e The Front Man vão voltar e "o homem de terno com ddakji pode estar de volta", salientou

"Também vai ser apresentado o namorado de Young-hee" chamado Cheol-su, revelou o argumentista. Young-hee é uma boneca animatrónica com sensor de de movimento utilizado em jogos.



"Squid Game" tornou-se a série mais vista da Netflix quando foi lançada em setembro de 2021. O programa conta a história de pessoas sem dinheiro que realizam jogos infantis para angariar dinheiro num jogo mortífero.



Não está claro quando a segunda temporada vai estrear ou se está terminada. Em entrevista à Vanity Fair, Hwang disse que uma próxima temporada do Squid Game podia sair até o final de 2023 ou 2024, e que vai contar com mais novos jogos.