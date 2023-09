Segurança e cliente à pancada em discoteca de Leiria

Imagens mostram o homem com a camisola rasgada a agredir a cliente com murros na cabeça.

Um desentendimento entre uma mulher e um segurança de uma discoteca de Leiria terminou numa cena de violência. As imagens mostram o homem com a camisola rasgada a agredir a cliente com murros na cabeça, desconhecendo-se o que esteve na origem da altercação.



O caso ocorreu na madrugada de sexta-feira, 23 de setembro, na discoteca Guilt. Fonte oficial da PSP de Leiria adiantou ao CM que foi solicitada a presença das autoridades devido a agressões naquele espaço e que foi elaborado auto de notícia do ilícito, tendo os intervenientes sido identificados. Ninguém foi detido por se tratar de um crime que carece de queixa, que até agora não foi formalizada por nenhum dos intervenientes.