Segurança ferido com gravidade em queda de portão em Matosinhos

Um segurança ficou ferido com gravidade, este domingo à noite, ao ser atingido por um portão numa empresa, em Perafita, Matosinhos.Segundo apurou ojunto dos Bombeiros Voluntários de Matosinhos-Leça o portão descarrilou e atingiu o homem. A vítima acabou por ficar presa por baixo da estrutura.Depois de socorrida no local pelos Bombeiros Voluntários de Matosinhos-Leça, pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação e pelo INEM foi transportada para o hospital com ferimentos graves. A GNR também foi acionda e registou a ocorrência. O alerta foi dado às 22h15.