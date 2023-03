Segurança Social encerra lar da Lourinhã após denúncias

Instituição foi alvo de denúncias por parte de funcionários.

A Segurança Social vai encerrar o lar de idosos da Lourinhã e está em iniciar o processo de transferência dos utentes com a colaboração dos familiares. O lar foi alvo de denúncias por parte de funcionários.

"O Instituto da Segurança Social concluiu o processo de fiscalização ao Lar Delicado Raminho, no concelho da Lourinhã, tendo confirmado várias das situações denunciadas. Nesse sentido, o Instituto da Segurança Social decretou o encerramento do lar e iniciou o processo de transferência dos utentes em colaboração com os seus familiares", pode ler-se no comunicado da Segurança Social enviado ao CM esta quarta-feira.

O lar "Delicado Raminho", na Lourinhã, tem estado sob investigação, depois de os relatos de maus-tratos aos utentes.