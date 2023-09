Seis arguidos por venda irregular de bilhetes no jogo entre Benfica e RB Salzburgo

Dois dos suspeitos foram detidos em flagrante delito.

Seis pessoas foram constituídas arguidas âmbito de uma operação de fiscalização direcionada à venda de bilhetes em plataformas digitais, relacionado ao jogo de futebol entre o Benfica e o Salzburgo, declarou esta quarta-feira a ASAE num comunicado.

De acordo com a nota, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, através da sua Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal (UNIIC), "realizou, nos últimos dias, uma operação de fiscalização direcionada à venda de bilhetes em plataformas digitais, essencialmente redes sociais, no âmbito do jogo de futebol da Liga dos Campeões entre o Sport Lisboa e Benfica e RB Salzburgo, que se realizou hoje, em Lisboa".

Como balanço da ação, segundo o comunicado da ASAE, foram constituídos seis indivíduos como arguidos, dois dos quais foram detidos em flagrante delito por venda irregular de bilhetes, após anunciarem a venda de bilhetes acima do seu valor facial, pretendendo obter vantagem patrimonial indevida.

"Foram apreendidos 11 bilhetes digitais com um valor facial unitário de 20,00 euros, encontrando-se os bilhetes à venda acima do seu valor oficial, chegando a ser pedidos cerca de 45,00 euros por bilhete", de acordo com a ASAE.

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica referiu que, durante o dia desta quarta-feira, um dos detidos já foi presente a tribunal, tendo sido proferida a decisão da aplicação de suspensão provisória do processo, com condenação a uma pena de prisão suspensa por cinco meses e pagamento de 500,00 euros de multa.

"A ASAE alerta os consumidores que devem evitar a aquisição de bilhetes acima do seu valor oficial, uma vez que essa venda constitui um crime de especulação, punível com pena de prisão de seis meses a três anos e multa não inferior a 100 dias", referiu ainda o órgão governamental.

O Salzburgo venceu esta quarta-feira o Benfica, por 2-0, em jogo da primeira jornada do Grupo D da Liga dos Campeões em futebol, disputado em Lisboa.