Seis detidos em operação especial da PSP em zona de diversão noturna em Lisboa

Ação, que contou com 140 profissionais, resultou na apreensão de uma soqueira.

Seis pessoas foram detidas, este sábado, no âmbito de uma operação especial de prevenção criminal levada a cabo pela Polícia de Segurança Pública (PSP) de Lisboa numa das áreas de diversão noturna da capital.Em comunicado, a PSP explica que dois dos detidos encontravam-se na posse de "produto suspeito de ser estupefaciente", três conduziam sobre o efeito de álcool e um estava acompanhado de uma arma proibida.Durante a operação foram controladas mais de 400 pessoas, fiscalizadas 60 viaturas, apreendidos uma embalagem de um aerossol de defesa e uma soqueira, objeto em ferro construído com a única finalidade de ser utilizado para agredir. "Foram ainda levantados vários autos de noticia por contraordenação na sequência de diversas infrações", revela a PSP.A operação, que contou com cerca de 140 profissionais, visou detetar "a posse ilegal de armas" de forma a diminuir a incidência de crimes com o uso de armas, nomeadamente roubos, ofensas à integridade física e tráfico de estupefacientes.Várias valências da PSP envolveram-se na operação, entre eles a Divisão de Trânsito, Unidade Especial de Polícia da PSP, através do Corpo de Intervenção e do Grupo Operacional Cinotécnico, e ainda da 4.ª Divisão Policial do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa.