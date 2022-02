Detido homem suspeito de causar explosões que fizeram seis feridos em Nelas

Militares da GNR e bombeiros entre as vítimas. Taxista agiu devido a alegada desavença por partilhas.

Um incêndio seguido de várias explosões provocou seis feridos em Canas de Senhorim, no concelho de Nelas, Viseu. Entre os feridos estão cinco bombeiros e um militar da GNR.



Três operacionais dos bombeiros estão em estado grave. Os bombeiros feridos são todos da corporação de Canas de Senhorim e pertenciam à primeira equipa que foi chamada a combater o incêndio, que acabou por ser alvo da explosão. Um dos bombeiros, que se encontra em estado grave, levou com estilhaços da explosão no tronco.

Os bombeiros foram chamados para um incêndio mas, à chegada ao local, perceberam que se tratava de uma situação com contornos policiais.

Ao que o CM apurou, o homem barricou-se na casa com explosivos e quando os operacionais chegaram ao local aconteceram as explosões. Na origem de toda a situação está, alegadamente, um conflito relacionado com partilhas de bens familiares. O suspeito é, atualmente, taxista na cidade de Viseu.

Fonte da GNR confirmou ao

que "estão com o proprietário do terreno para perceber se há existência de crime" e que o mesmo se encontra calmo.





No local estão 74 operacionais, apoiados por 31 viaturas e um meio aéreo.