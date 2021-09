Dez meios aéreos e mais de 200 bombeiros combatem incêndio em Lagos

No local estão mais de 200 bombeiros apoiados por 68 veículos e 10 meios aéreos.

Fogo chegou perto de duas habitações, que estavam vazias. Os bombeiros impediram que fossem destruídas.Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro refere que o fogo não está a ameaçar habitações e que o combate está a ser dificultado pelas "muitas projeções, devido à intensificação do vento, que obrigam a reposicionar constantemente os meios".Uma das frentes do incêndio mantém-se ativa, estando os operacionais neste momento a tentar travar a progressão do fogo com meios aéreos, até que os terrestres consigam apoiar no combate.A GNR conseguiu identificar o possível autor do incêndio. Trata-se de um homem alemão de 47 anos que se encontrava a limpar o mato junto à sua caravana com uma máquina.sabe que o suspeito estava bastante nervoso e admitiu de imediato à GNR que era muito provável ter sido ele a desencadear o incêndio.