"Come devagar ou morres": Homem deu gomas a crianças intoxicadas em escola na Lourinhã

GNR não encontra indícios de crime.

Seis menores terão sido intoxicados, esta terça-feira, à porta da Escola Básica Dr. João das Regras, na Lourinhã. A GNR não encontrou quaisquer indícios de crime.O alerta foi dado depois da hora de almoço, quando os alunos começaram a queixar-se de dores abdominais, vómitos e tonturas. Um dos menores apresentava as pupilas dilatadas, disse aouma fonte dos Bombeiros da Lourinhã.A mesma fonte revelou ainda que antes da hora de almoço um indivíduo, que seguia numa carrinha, terá sido visto a distribuir gomas aos alunos.Das seis crianças, cinco foram transportadas para o Hospital de Torres Vedras e um foi assistido na escola. Os menores ainda se encontram em observação.Ao, uma das menores contou o que o indivíduo disse a uma amiga sua: "Come devagar ou morres".Fonte da GNR disse à agência Lusa que as análises efetuadas aos jovens na urgência de Torres Vedras do Centro Hospitalar do Oeste (CHO) não revelaram a presença de estupefacientes ou de qualquer substância de envenenamento.

A mesma força policial identificou e interrogou o suspeito e concluiu não haver qualquer crime, equacionando os sintomas à possibilidade de ingestão de gomas de forma excessiva pelos jovens.