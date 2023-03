Seis mortos em ataque russo na cidade de Kherson

Ataque deixou danos em infraestruturas civis.

Pelo menos seis pessoas morreram, este sábado, em ataques das tropas russas contra a cidade de Kherson, que deixou danos também em infraestruturas civis, indicaram as autoridades ucranianas.

"A 11 de março de 2023, as tropas do Estado agressor bombardearam mais uma vez a cidade de Kherson. Três civis morreram como consequência do impacto de um projétil inimigo que caiu próximo de um supermercado", precisou a câmara municipal da localidade, numa mensagem divulgada através da rede social Telegram.

Na mensagem, citada pela agência noticiosa Ukrinform, acrescenta-se que o número de vítimas está ainda a ser confirmado, admitindo-se mais, uma vez que persistem os bombardeamentos à cidade.

Por sua vez, o chefe da administração militar regional de Kherson, Oleksandr Prokudin, relatou que "Kherson está novamente sob fogo do exército russo".

Igualmente numa mensagem no Telegram, citada pela agência Unian, Prokudion especificou que três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas na estrada de Mykolaiv, também em Kherson, num ataque das tropas russas.

O líder militar não especificou se as vítimas são soldados ou civis.

Sexta-feira, as forças russas lançaram 71 ataques contra a região de Kherson e 13 contra a cidade, que deixaram três mortos e cinco feridos.

Além disso, 73 pessoas foram retiradas do território libertado pelas tropas ucranianas.