Seis mortos em naufrágio no Canal da Mancha

Cerca de 50 pessoas foram resgatadas e as buscas prosseguem ao largo de Sangatte.

Um barco com migrantes naufragou este sábado no Canal da Mancha, provocando, até ao momento, seis mortos.

De acordo com as autoridades, cerca de 50 pessoas foram resgatadas e as buscas prosseguem ao largo de Sangatte, com recurso a navios franceses, britânicos e a um helicóptero.

A embarcação foi avistada ao início da manhã pelo barco de patrulha do Cormoran, serviço público francês, que iniciou a operação de resgate.