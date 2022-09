Seis pessoas mortas em incêndio numa casa de repouso em São Paulo, no Brasil

Outras duas pessoas, duas mulheres, tiveram de ser levadas para o Hospital.

Seis pessoas idosas foram encontradas mortas este sábado após um incêndio numa casa de repouso no bairro de São Mateus, no extremo leste da cidade brasileira de São Paulo. Outras duas pessoas, duas mulheres, tiveram de ser levadas para o Hospital de Sapopemba, na mesma região, por terem inalado uma grande quantidade de fumo.

De acordo com a Polícia Militar, o fogo ocorreu ao início da madrugada, mas os bombeiros só foram chamados várias horas depois, perto das 7h20 locais, 11h20 em Lisboa. Tanto que, ainda segundo a corporação policial, quando os soldados da paz chegaram ao "Lar da Vovó", as chamas já tinham acabado.

Numa análise preliminar, foi verificado que cinco dos corpos já apresentavam rigidez cadavérica, indicando que a morte tinha ocorrido há várias horas, e o sexto estava totalmente carbonizado. A Polícia Civil, o equivalente no Brasil à Polícia Judiciária, foi chamada e vai investigar as circunstâncias do sinistro.