Seita 'Reino do Pineal' arrisca perder guarda das crianças. Avó de menina portuguesa quer a neta

Pai é obrigado a ir registar o filho que já nasceu na seita. Caso contrário, o menino seria retirado.

São cinco as crianças que vivem na seita Reino do Pineal. Só uma delas é que é portuguesa - os avós registaram-na como Maria Madalena. Tem sete meses, mas já ganhou um novo nome na seita instalada em Oliveira do Hospital. Esta terça-feira, uma grande operação da Polícia Judiciária de Coimbra permitiu verificar que a menina está aparentemente bem de saúde.Saiba mais no site do Correio da Manhã