Seixas da Costa vai recorrer de condenação por chamar "javardo" a Sérgio Conceição

Antigo diplomata condenado a pagar a uma multa de 2200 euros e uma indemnização civil por danos de seis mil euros.

Francisco Seixas da Costa vai recorrer da condenação pelo Tribunal do Porto por difamação agravada, por ofensas ao treinador de futebol do FC Porto, Sérgio Conceição, confirmou esta segunda-feira à agência Lusa o advogado que representa o antigo diplomata.

O advogado de Seixas da Costa, Manuel Magalhães e Silva, reiterou à Lusa a vontade de recorrer da sentença para o Tribunal da Relação do Porto, depois de o antigo diplomata ter sido esta segunda-feira condenado a pagar a uma multa de 2200 euros e uma indemnização civil por danos de seis mil euros.

Em causa está uma publicação no Twitter, em março de 2019, em que o antigo secretário de Estado dos Assuntos Europeus tinha chamado "javardo" a Sérgio Conceição.

Nas alegações finais, o Ministério Público já havia pedido a condenação de Seixas da Costa, considerando que deve ser garantida "uma tutela mínima essencial do direito à honra", frisando que a utilização da expressão "javardo" foi provada.

No final da sessão, o advogado de Sérgio Conceição, Pedro Henriques, revelou que o treinador do FC Porto ficou "satisfeito" com o resultado e salientou o sentimento de justiça, além da intenção de doar o valor da indemnização a uma instituição social da cidade do Porto.