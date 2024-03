Seleção de andebol obrigada a vencer Tunísia para manter sonho dos Jogos Paris2024 vivo

Jogo está marcado para este sábado às 16h00.

A seleção portuguesa de andebol está este sábado obrigada a vencer a Tunísia, na segunda jornada do Torneio de Qualificação Olímpica, para manter vivo o sonho de se apurar para os Jogos Paris2024.

Depois de uma entrada em falso, com a derrota na quinta-feira frente à Noruega por 32-29, a Portugal resta vencer os dois jogos que lhe falta para manter vivas as hipóteses de qualificação, reservada aos dois primeiros de cada um dos três grupos de apuramento.

Pela frente, Portugal terá uma Tunísia que vem igualmente de derrota na ronda inaugural, portanto também ela com a vitória como único caminho, sendo que outras contas apenas poderão começar a ser feitas após a conclusão do Noruega-Hungria, as seleções vencedoras na primeira jornada e que se defrontam este sábado no encerramento da ronda.

A Tunísia defrontou Portugal oficialmente em apenas três ocasiões, a última precisamente no Torneio Pré-Olímpico que ditou o apuramento inédito de Portugal para Tóquio2020, num jogo em que a seleção portuguesa saiu vencedora por 34-27. Os restantes dois jogos foram para fases de grupo de campeonatos do mundo, tendo a Tunísia vencido em 1997 por 19-18, enquanto em 2003, em Portugal, a seleção lusa levou a melhor por 27-26.

O jogo entre Portugal e Tunísia está agendado as 17:00 locais (16:00 portuguesas), seguindo-se o Noruega-Hungria, marcado para as 19:30 (18:30).