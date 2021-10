Selecionador de futsal, jogadores e diretor testam positivo à Covid-19

Campeões do mundo testaram positivo já em solo português, após a fase final do Mundial que Portugal venceu.

O selecionador nacional de futsal, Jorge Braz, e o diretor da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) que coordena a modalidade, Pedro Dias, e alguns jogadores estão infetados com Covid-19, apurou o Correio da Manhã. Estes elementos acusaram positivo no último teste que realizaram, já em solo português, após a fase final do Mundial que Portugal venceu.

No passado domingo, dia 3 de outubro, aquando da vitória (2-1) frente à Argentina que valeu o primeiro título mundial para Portugal, todos os elementos da comitiva nacional testaram negativo. Ou seja, quando no dia seguinte, segunda-feira, dia 4, foram recebidos pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, os jogadores, a equipa técnica e demais elementos da FPF tinham um teste PCR negativo feito há menos de 24 horas.

Já no fim desta semana, em nova testagem, Jorge Braz e Pedro Dias acusaram positivo. Todos os contactos que tiveram no seio da federação, entretanto, testaram negativo. Ainda assim, alguns jogadores também estarão infetados. Contactada pelo CM, fonte oficial da FPF não fez comentários.



O CM também sabe que alguns jogadores estão infetados. Testaram positivo já após o regresso aos respetivos clubes.