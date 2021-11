Sem-abrigo ajudado por Marcelo é duplo homicida de Ponte de Lima

Presidente da República "compreende a dor das famílias" mas lembra que 'Carolino' "já pagou pelos crimes cometidos".

"Ele sempre foi mau. E vingativo. Tinha uma lista de 7 pessoas de quem se ia vingar. Esteve muito tempo afixada no centro da freguesia. Era eu, o falecido padre e outros. Na altura tínhamos medo que pudesse voltar para cumprir. Até agora não veio." Amândio Vieira era um dos nomes da lista de mortes alegadamente anunciadas por Manuel Fernandes (conhecido por ‘Carolino’) – o ex-sem-abrigo que arranjou casa com a ajuda de Marcelo Rebelo de Sousa, que há um ano o encontrou a viver debaixo de um viaduto no Porto e há 15 dias o reencontrou já na habitação e que é afinal um duplo homicida que já cumpriu a sua pena.