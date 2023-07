Sem-abrigo condenado a 10 anos de prisão por matar homem à pedrada no Porto

Carlos Rocha tentou proteger uma turista e foi agredido durante um minuto, em várias partes do corpo.

Um sem-abrigo foi condenado a 10 anos e um mês, esta tarde de segunda-feira, pelo tribunal de São João Novo, no Porto, por ter matado, à pedrada, Carlos Rocha, no Porto.A agressão ocorreu na rua da Firmeza em agosto de 2022. A vítima, de 63 anos, tentou proteger uma turista, de 29 anos, que estava a ser ameaçada e insultada, pelo arguido.Carlos Rocha tentou interceder pela mulher mas foi agredido, de forma violenta, durante um minuto, em várias partes do corpo. Acabou por sofrer ferimentos graves na cabeça e entrou em paragem cardiorrespiratória.O agressor escapou do local mas foi detido, pouco depois, já fora do flagrante delito, pela PSP do Porto. O homem foi, depois, entregue à Polícia Judiciária. A vítima morreu, no dia seguinte, no hospital de Santo António, na cidade do Porto.O arguido foi condenado pelos crimes de homicídio e de ameaça. O homem foi condenado, ainda, a pagar à família de Carlos Rocha, uma indemnização de 120 mil euros.