Sem-abrigo encontrado morto no Martim Moniz em Lisboa

Vítima costumava pernoitar nas arcadas do Hotel Mundial.

Um homem sem-abrigo foi encontrado morto ao início da noite deste sábado na Praça do Martim Moniz, em Lisboa, junto das arcadas do Hotel Mundial.Ao que oapurou, a vítima já tinha algumas queixas respiratórias e terá ido ao hospital nos dias anteriores.O alerta foi dado cerca das 20h00, por uma pessoa que passava no local. A PSP investiga as causas da morte.