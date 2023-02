Sem Enzo, Benfica vence o Arouca e reforça liderança do campeonato

Encarnados somam a terceira vitória fora da luz sem sofrer golos.

O Benfica reforçou, esta terça-feira, a liderança da I Liga ao vencer o Arouca por 3-0 em partida a contar para a 18.ª jornada.Sem Enzo Fernandéz a titular e a rumar para a Premier League, foi João Mário que comandou a equipa da Luz, no Estádio Municipal de Arouca.Os autores dos golos foram João Mário e Petar Musa. O médio internacional português bisou na partida com golos aos 25 e 54 minutos. Aos 80 minutos, o croata Petar Musa selou o triunfo dos encarnados.Com este resultado, o Benfica soma a terceira vitória fora da luz sem sofrer golos e lidera o campeonato com 50 pontos.