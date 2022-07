Semana começa com nova descida do preço dos combustíveis

Segundo o site da Direção-Geral de Energia e Geologia, na semana passada o gasóleo simples foi vendido a uma média de 1,91 euros por litro e a gasolina simples a 1,96 euros.

As descidas, a confirmarem-se, serão a sétima consecutiva na gasolina e a quarta no gasóleo. A desvalorização da cotação do barril de Brent está na base das quedas dos preços dos combustíveis.