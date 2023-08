Semana da JMJ começa com pancadaria em igreja e bar e mais de cem peregrinos por localizar

Desacatos entre egípcios aconteceram na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Lisboa, e entre portugueses na ‘noite’ em Vendas Novas.

Peregrinos egípcios à pancada entre si, às 2h00, na Igreja de N. Sra. de Fátima, em Lisboa - numa rixa sanada à chegada da PSP. Participantes portugueses e moradores ao murro e pontapé numa discoteca em Vendas Novas, com onze identificados pela GNR e cinco feridos ligeiros, todos entre os 18 e os 26 anos.