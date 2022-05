Semana do 13 de Maio marcada por temperaturas elevadas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para os próximos dias a continuação do tempo quente, numa semana marcada pela celebração do 13 de Maio em Fátima.

O céu deverá continuar pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade no interior Norte e Centro durante a tarde e no litoral oeste no período da manhã.

De acordo com o IPMA, há possibilidade de ocorrência de aguaceiros, por vezes acompanhados de trovoada, em alguns locais do interior Norte e Centro nas tardes dos dias 12 e 14.As temperaturas deverão manter-se acima do normal para esta época do ano, com as temperaturas máximas a variarem entre os 30 e os 35 graus Celsius nas regiões do interior."O estado do tempo nos próximos dias será condicionado por um anticiclone localizado a oeste do arquipélago dos Açores, estendendo-se em crista para a península Ibérica e pela passagem de um sistema frontal em dissipação no dia 12", pode ler-se.Para o dia 13 de maio, data comemorativa das Aparições de Fátima, estão previstas máximas de 30 graus para a região. É aconselhada proteção devido ao índice de radiação ultravioleta elevado e muito elevado.