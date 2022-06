Senadores democratas e republicanos chegam a acordo para mudanças na lei das armas nos EUA

Esta pode ser a ação legislativa mais significativa em matéria de violência armada em quase três décadas no país.

Washington,

Um grupo bipartidário de senadores norte-americanos Democratas e Republicanos chegou, este sábado, ema um acordo sobre mudanças na legislação sobre acesso a armas de fogo. Esta pode ser a ação legislativa mais significativa em matéria de violência armada em quase três décadas nos Estados Unidos da América.O acordo, que marca um avanço em matéria de medidas para combater a violência armada nos EUA, inclui a lei da "bandeira vermelha" e uma verificação reforçada dos antecedentes a compradores de armas de fogo menores de 21 anos.Os principais negociantes do acordo foram o Senador Chris Murphy, D-Conn., um defensor das leis de segurança armada, e o Senador John Cornyn, R-Texas, um firme defensor da Segunda Emenda que prometeu que as novas medidas não teriam impacto nos direitos dos americanos cumpridores da lei sobre armas.O projeto de lei final ainda não foi redigido, disseram fontes familiarizadas com as negociações, salientou a ABC News."Hoje, estamos a anunciar uma proposta bipartidária e comum para proteger as crianças americanas, manter as nossas escolas seguras e reduzir a ameaça de violência em todo o nosso país", disse Murphy, Cornyn e outros senadores envolvidos nas conversações numa declaração conjunta.De acordo com Murphy, "as famílias estão assustadas, e é nosso dever reunirmo-nos e fazer algo que ajude a restaurar a sua sensação de segurança e proteção nas suas comunidades".