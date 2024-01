Senhorios alarmados com aumento das burlas de empreiteiros

A Associação Nacional de Proprietários (ANP) está a alertar os seus associados para o elevado número de burlas com empreiteiros e para a necessidade de serem cautelosos na contratação de obras. “As queixas são diárias”, admitiu aoo presidente da ANP, António Frias Marques, sublinhando que se trata de um problema que atinge sobretudo as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.Saiba mais no