Sente-se com sorte? Conheça a chave do sorteio desta sexta-feira

Consulte os números e estrelas sorteados.

Já é conhecida a chave sorteada do Euromilhões desta sexta-feira. Não houve totalistas, pelo que o 'jackpot' aumenta para 49 milhões de euros. Um terceiro prémio, no valor de 12.518,23 euros saiu em Portugal.



O prémio do M1lhão saiu no distrito de Setúbal.



Consulte a chave vencedora:

Números: 5, 7, 8, 10, 34

Estrelas: 1 e 9



Código M1lhão: WCL 03681



Nota: Esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados.